جدول برامج قناة مدرستنا 1 حتى 12 نوفمبر.. «من الصف الرابع للسادس الابتدائي»

كشفت قناة مدرستنا 1 للتعليم الأساسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن جدول البرامج التعليمية لطلاب التعليم الأساسي بداية من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، من خلال الفترة ما بين 6 إلي 13 نوفمبر الجاري.

مواعيد برامج قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية.

وفيما يلي، نعرض جدول قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية 2022-2023 ،لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي على النحو التالي:

جدول البرامج التعليمية للصف الرابع الابتدائي

وقالت الصفحة الرسمية لقناة مدرستنا إن جدول الصف الرابع الابتدائي للبرامج التعليمية يبدأ من 6 إلي 12 نوفمبر الجاري، ويعرض اليوم الثلاثاء برنامج تعليمي لمواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والرياضيات، ويمكن متابعة تفاصيل ومواعيد البرامج والإعادة كالآتي:

جدول البرامج التعليمية للصف الخامس الابتدائي

ويبدأ جدول البرامج التعليمية العرض الأول للصف الخامس الابتدائي بداية من يوم 6 إلي 12 نوفمبر، بينما تكون الإعادة بداية من يوم 7 إلي 13 نوفمبر، ويمكن للطلاب متابعة اليوم الثلاثاء لغة عربية، انجليزية، ورياضيات، ويمكن الاطلاع علي المواعيد بالتفاصيل كالآتي:

جدول البرامج التعليمية للصف السادس الابتدائي

ويمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي متابعة البرامج التعليمية والتي تعرض يوم يوم الثلاثاء يتم عرضMATH على مدار اليوم، وجاءت تفاصيل المواعيد كالتالي:

وتتيح وزارة التربية والتعليم للطلاب المرحلة الابتدائية إمكانية متابعة البرامج التعليمية على مدار اليوم عبر تحميل تطبيق مدرستنا 1 وهو تطبيق مجاني على متاجر الهواتف الذكية المختلفة، ويعرض البرامج والدروس التعليمية المختلفة بشكل مجاني

ويمكن متابعة تردد قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية والإعدادية من خلال المعلومات الآتية: التردد: 12303، القمر الصناعي: النايل سات، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.