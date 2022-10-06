ترددات وجدول قناة مدرستنا 3 للمرحلة الثانوية 2022 «صور«

كشفت قناة مدرستنا 3 للمرحلة الثانوية، التي تعرض برامج تعليمية عبر شاشتها التلفزيونية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جدول البرامج للصفوف من الأول وحتى الثالث الثانوي، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وفيما يلي، ننشر تردد قناة مدرستنا 3 على القمر الصناعي نايل سات، وجدول البرامج التعليمية، وفق موقع القناة، والذي جاء كالآتي:

تردد قناة مدرستنا 3 للمرحل الثانوية

ويمكن ضبط تردد قناة مدرستنا 3 من خلال المعلومات الآتية:

التردد: 12206.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة مدرستنا 1 للمراحل الابتدائية والإعدادية

ويمكن لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية متابعة البرامج التعليمية عبر قناة مدرستنا 1، من خلال ضبط التردد الآتي:

التردد: 12303.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جدول البرامج التعليمية على قناة مدرستنا 3

وكشفت قناة مدرستنا 3 عن جدول الدروس والبرامج التعليمية التي تبث عبر القناة، خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى الجمعة 7 من الشهر، والذي جاء كالآتي:

وفضلا عن بث قناة مدرستنا 3 عبر القمر الصناعي «نايل سات»، يمكن لطلاب المرحلة الثانوية متابعة البرامج التعليمية عبر تطبيق على المتجر بالهواتف الذكية، يحمل اسم مدرستنا للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتطبيق مدرستنا plus، الذي يمكن للطلاب الاستفادة من البرامج والدروس التعليمية المختلفة من خلاله، ويمكن تحميله بشكل مجاني بالكامل، وفق ما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تُعرض البرامج التعليمية عبر قناة «يوتيوب» التابعة للوزارة، فضلا عن صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».