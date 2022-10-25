البرامج التعليمية عبر قناة مدرستنا.. مناهج مبسطة وتعلم للغات الأجنبية والفنون

كانت البرامج التعليمية فيما مضى فقرة تثقيفية دسمة يقدمها معلمون متمرسون في المهنة بطريقة الإلقاء بشكل مباشر من خلف شاشة التلفزيون، قد يتفاعل أو لا يتفاعل معها الطلاب بعد يوم طويل من الدراسة والمجهود.

ولكن قناة مدرستنا منذ انطلاقها عمدت إلى إعادة هيكلة شكل البرامج التعليمية، وجعلها أكثر مرونة وتقديمها بطريقة مبسطة وباستخدام مواد تفاعلية تحمس الطلاب على متابعتها والاستفادة منها.

تقدم قناة مدرستنا على مدار اليوم برامج تعليمية في مناهج مختلفة للطلاب، تشمل المواد العلمية والتثقيفية، وتضم أيضا اللغات والفنون مثل الرسم، وتقدم القوانين الرياضية بطريقة مبسطة وباستخدام ألعاب شهيرة مثل الشطرنج.

تضم البرامج التعليمية عبر قناة مدرستنا أيضا أساليب تعليم حديثة مثل الاستعانة بأفلام ناشيونال جيوجرافيك حول الطبيعة والجغرافيا، وعالم الحيوان وما يحدث بعيدا عن مجتمع البشرية بشكل حماسي ومثير يجذب الطلاب.

أضافت مدرستنا أيضا منهجا جديدا في تعليم اللغات، وهو تقديمها في شكل ترفيهي عبر برامج وحلقات كرتونية مثل عالم الحروف الذي يعلم الطلاب قواعد اللغة العربية والنحو عبر شخصيات من الرسوم المتحركة التي يحبونها ويتحمسون يوميا لمعرفة مغامراتهم والمعلومات التي يقدمونها لهم عن لغتنا الجميلة.

تهتم القناة التعليمية الأولى في مصر حاليا بتطوير وتحسين قدرة الطلاب على التحدث بلغات مختلفة، عن طريقة حلقات وفقرات يومية يقدمها معلمون يتحدثون اللغات بطلاقة، وينتبهون لأهمية طرق النطق للارتقاء بالمستوى التعليمي والتثقيفي للأطفال.

أثبتت العديد من الدراسات الخاصة بالتعليم ورعاية الأطفال، أن تقديم المعلومات بطريقة مبسطة وبوسائل ترفيهية ظاهريا يلفت انتباه الطلاب ويجعلهم أكثر تحصيلا للمعلومات، من الطرق التقليدية التي تعتمد على إلقاء ما جاء في كتاب المدرسة دون تفاعل أو تواصل وحثهم على التفكير فيما يتلقونه.

كانت الفقرات العلمية، والتجارب المعملية من أكثر المواد التي يتحدث الطلاب عن صعوبتها، وعدم قدرتهم على الارتقاء إلى مستواها، لذا عمدت قناة مدرستنا على تغيير هذه الفكرة عن طريق تبسيط التجارب العلمية، وتقديم برامج خاصة بتثقيف الأطفال بطرق إجرائها والفروق بين العناصر.

توفر قناة مدرستنا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، مواعيد البرامج التعليمية، للمراحل العمرية المختلفة، التي يعاد تقديمها أيضا في مواعيد تناسب الطلاب ومواعيد مدارسهم حتى يمكنهم متابعتها في الأوقات المناسبة لهم