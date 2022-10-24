جدول قناة مدرستنا 3 للمرحلة الثانوية «الترم الأول» 2022-2023

كشفت الصفحة الرسمية لقناة مدرستنا 3 على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن جدول البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية العامة في الفترة من السبت 22 أكتوبر، وحتى الجمعة 28 من نفس الشهر.

جدول قناة مدرستنا 3 للمرحلة الثانوية

وفيما يلي، نعرض جدول قناة مدرستنا 3 للمرحلة الثانوية 2022-2023 والذي جاء كالتالي:

جدول البرامج التعليمية للصف الأول الثانوي

وتضمنت البرامج التعليمية المعروضة والإعادة لطلاب الصف الأول الثانوي، يوم الاثنين، عرض دروس في اللغة الإنجليزية، والكيمياء عربي، لغة إيطالية، تاريخ، بينما يوم الثلاثاء تعرض برامج لغة عربية ورياضيات ولغة إسبانية.

جدول البرامج التعليمية للصف الثاني الثانوي

ويبدأ جدول إذاعة البرامج ودروس الصف الثاني الثانوي ومواعيد الإعادة يوم الاثنين، ويتضمن لغة إنجليزية، كيمياء عربي، لغة إيطالية، تاريخ ويوم الثلاثاء لغة عربية ورياضيات ولغة إسبانية وفلسفة ومنطق.

جدول البرامج التعليمية للصف الثالث الثانوي

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي متابعة البرامج التعليمية والتي تعرض يوم الاثنين لغة إنجليزية، وكيمياء عربي، ولغة فرنسية، وتاريخ، أما يوم الثلاثاء فيعرض لغة عربية ورياضيات ولغة إيطالية وفلسفة ومنطق.

ويمكن لطلاب المرحلة الثانوية العامة متابعة البرامج التعليمية عبر تطبيق القناة على المتجر بالهواتف الذكية، يحمل اسم مدرستنا plus، الذي يعرض البرامج والدروس التعليمية المختلفة بشكل مجاني.

ويمكن متابعة وضبط تردد قناة مدرستنا 3 عبر القمر الصناعي النايل سات، عبر المعلومات التالية: التردد: 12206، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطا: 5/6، الاستقطاب: رأسي، القمر الصناعي: نايل سات.

ويمكن متابعة تردد قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية والإعداية من خلال المعلومات التالية: التردد: 12303، القمر الصناعي: النايل سات، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.