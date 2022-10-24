مواعيد برامج قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية.. من الصف الرابع للسادس

أعلنت قناة مدرستنا للتعليم الأساسي، عن مواعيد برامج قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية، للطلاب من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال الفترة ما بين الأحد 23 أكتوبر وحتى السبت 29 من نفس الشهر.

مواعيد برامج قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية.

وفيما يلي، نعرض جدول قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية 2022-2023 ، على النحو التالي:

جدول البرامج التعليمية للصف الرابع الابتدائي

ووفق المعلن عبر قناة مدرستنا للمرحلة الابتدائية لطلاب الصف الرابع فقد وجاءت البرامج التعليمية المعروضة و يوم الاثنين عرض لدروس في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، رياضة، بينما يوم الثلاثاء يعرض برامج لغة عربية ودراسات اجتماعية ورياضة، ويمكن متابعة تفاصيل ومواعيد البرامج والإعادة كالآتي:

جدول البرامج التعليمية للصف الخامس الابتدائي

ويبدأ جدول إذاعة البرامج ودروس الصف الخامس الابتدائي يوم الاثنين لغة عربية واللغة الإنجليزية، ورياضيات، بينما يوم الثلاثاء لغة عربية، انجليزية، ورياضيات، ويمكن الاطلاع علي المواعيد بالتفاصيل كالآتي:

جدول البرامج التعليمية للصف السادس الابتدائي

ويمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي متابعة البرامج التعليمية والتي تعرض يوم الاثنين دراسات اجتماعية، واللغة الإنجليزية، بينما يوم الثلاثاء يتم عرضMATH على مدار اليوم، وجاءت تفاصيل المواعيد كالتالي:

ويمكن لطلاب المرحلة الابتدائية متابعة البرامج التعليمية عبر تطبيق القناة على المتجر بالهواتف الذكية، يحمل اسم مدرستنا 1، الذي يعرض البرامج والدروس التعليمية المختلفة بشكل مجاني

ويمكن متابعة وضبط تردد قناة مدرستنا 3 عبر القمر الصناعي النايل سات، عبر المعلومات الآتية: التردد: 12206، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6، الاستقطاب: رأسي، القمر الصناعي: نايل سات.

ويمكن متابعة تردد قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية والإعدادية من خلال المعلومات الآتية: التردد: 12303، القمر الصناعي: النايل سات، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.