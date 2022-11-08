«القومي للبحوث الاجتماعية»: الغالبية العظمى تؤيد مواجهة تغير المناخ

أجرى المرصد الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحثا عن «تغير المناخ ووعي المواطن المصري»، بالتطبيق على عينة من المواطنين المصريين، في ضوء اهتمام الدولة المصرية بالقضايا البيئية، واستضافتها لقمة المناخ 27 Cop.

ضرورة انتهاج سلوكيات لمواجهة تغير المناخ والحد من أضراره

وأوضح المركز فى تقرير صادر عنه، اليوم، أن نتائج الدراسة كشفت على أن الغالبية العظمى من العينة ترى ضرورة انتهاج سلوكيات لمواجهة تغير المناخ والحد من أضراره، وتمثلت أبرزها في الاعتماد على الإضاءة الطبيعية، والتخلص الجيد من القمامة، وترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية والكيماويات.

الأضرار العامة التي يحدثها تغير المناخ

وتمثلت أبرز الأضرار العامة التي يحدثها تغير المناخ في مصر وفق رأي العينة في احتمالية انخفاض إنتاجية المحاصيل مثل الخضر والفاكهة بأعلى نسبة، يليها بفارق محدود انتشار الأمراض والأوبئة، ثم تكبد اقتصاد الدولة المزيد من الأعباء للإنفاق على مواجهة تغير المناخ، يليه تأثر قطاع السياحة وانتشار البطالة بين العاملين فيه.