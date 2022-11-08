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الداخلية: ضبط 74 ألف و913 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:06 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وحسب بيان وزارة الداخلية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 74 ألف و913 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1004 مخالفات السير دون تراخيص.

15 ألف و502 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

1004 مخالفات السير دون تراخيص.

3 دراجات نارية مخالفة.

19 مخالفة موقف عشوائي.

29 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير 458 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الداخلية أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 458 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع