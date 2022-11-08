الداخلية: القبض على 12 تاجر مخدرات وتنفيذ 7356 حكما في حملة بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

نتائج الحملة الأمنية

وحسب بيان وزارة الداخلية، أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

ضبط 11 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 12 متهما لـ3 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 7356 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 7 قطع سلاح ناري وأبيض.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.