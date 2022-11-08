رئيس التحرير

أحمد الخطيب

ضبط كيلو «حشيش» بحوزة متهمين اثنين في القاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:11 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة ، تمكنت من ضبط (شخصين- مقيمان  بدائرة مركز شرطة القنطرة بالإسماعيلية) وذلك حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما.

1.200 كيلو جرام من مخدر الحشيش

وحسب بيان وزارة الداخلية، كان بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة).

اعتراف المتهمين

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

الداخلية: القبض على 12 تاجر مخدرات وتنفيذ 7356 حكما في حملة بالقليوبية

«الداخلية»: ضبط 3200 قضية سرقة تيار كهربائى فى يوم واحد

وزارة الداخلية: المنشور المتداول عن خطف طفل بالقاهرة غير صحيح

«الداخلية»: تنفيذ 232 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع