ضبط كيلو «حشيش» بحوزة متهمين اثنين في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة ، تمكنت من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة بالإسماعيلية) وذلك حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما.

1.200 كيلو جرام من مخدر الحشيش

وحسب بيان وزارة الداخلية، كان بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة).

اعتراف المتهمين

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.