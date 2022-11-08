ترامب يصف نانسي بيلوسي رئيس الكونجرس الأمريكي بـ«الحيوانة» قبل الانتخابات

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأنها «حيوان»، بعد أيام من تعرض زوجها لهجوم بمطرقة من رجل متهم بالسعي لاختطاف بيلوسي، وذلك في كلمته الختامية قبل الانتخابات النصفية للكونجرس، وفقا لما ذكرت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية.

وقال ترامب في تجمع حاشد بالقرب من دايتون بولاية أوهايو، نيابة عن المرشحين الجمهوريين عشية انتخابات التجديد النصفي، قبل أن يشير إلى أن بيلوسي ومجلس النواب عزلوه مرتين: «أعتقد أنها حيوان أيضًا لتقول لك الحقيقة».

زوج نانسي بيلوسي يتعرض لهجوم عنيف

وأدلى ترامب بالتعليق على بيلوسي فور ذكره أن أحد أفراد عصابة MS-13 أدين بالقتل، وأشار إليه بنفس الطريقة: «كان هذا حيوانًا».

وتعرض زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي بول بيلوسي لهجوم يوم 28 أكتوبر الماضي في سان فرانسيسكو من شخص متهم بالسعي لاختطافها وإلحاق الأذى بالديمقراطيين الآخرين، وأثار الهجوم مخاوف كبيرة، خاصة بين الديمقراطيين، بشأن العنف السياسي والخطاب الجمهوري.

وبدا أن ترامب يشير إلى رد الفعل العنيف المحتمل الذي قد يحصل عليه من تعليقه: «سيقولون: يا له من شيء مروع، قال الرئيس السابق إن نانسي بيلوسي حيوانة».