ترامب: نريد موجة حمراء عملاقة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن بلاده تريد موجة حمراء عملاقة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 8 نوفمبر الجاري، وفقا ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بايدن: يجب التحدث جميعا بصوت واحد

في وقت سابق، أشار رئيس الإدارة الأمريكية الحالية، جو بايدن، إلى أن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ستكون لحظة فارقة في مصير الديمقراطية الأمريكية، مضيفا خلال تجمع لـ«الحزب الديمقراطي» في فيلادلفيا، أنها لحظة فارقة للأمة ويجب التحدث جميعا بصوت واحد، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

,رجحت استطلاعات الرأي فوز الجمهوريين بـ«مجلس النواب» وربما «مجلس الشيوخ»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

نائبة جمهورية: الديمقراطيون يهتمون بحدود أوكرانيا وليس الحدود الجنوبية الأمريكية

ويوم الخميس الماضي، قالت النائبة عن «ولاية جورجيا»، مارجوري جرين، إن لن يذهب فلس واحد آخر إلى أوكرانيا، إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفية، المقررة في 8 نوفمبر الجاري، مضيفة في تجمع حاشد في «أيوا»، إن الديمقراطيين لا يهتمون بحدود وشعب بلادها.

وأشارت جرين، إلى ان الحدود التي يهتم بها الديمقراطيون، هي أوكرانيا، وليس الحدود الجنوبية الأمريكية.