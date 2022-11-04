ترامب ومستشاروه يناقشون إعلان ترشحه للانتخابات الأمريكية 2024

تناقش الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تناقش إعلان ترشحه لخوض السباق نحو البيت الأبيض في انتخابات عام 2024، فالموعد المرتقب لهذا الإعلان هو 14 نوفمبر الجاري، أي بعد أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، حسبما أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي.

وأضاف الموقع الأمريكي: «الإعلان يرجح أن يأتي بعد أيام يتوقع أن تشهد عددا من الأحداث السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المحادثات حساسة للغاية بين أفراد الدائرة الضيقة وترامب».

ترامب يلمح لاقتراب الإعلان عن خوضه الانتخابات الرئاسية

ومنذ أسابيع، لمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و كبار مستشاريه، إلى إعلان خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024 قد اقترب».

ومع إظهار استطلاعات الرأي تقدم الجمهوريين على الديمقراطيين، يخطط ترامب لإلقاء كلمة في ليلة الانتخابات من أجل البناء على زخم جهوده للوصول إلى البيت الأبيض.

ترامب قد يعلن ترشحه قبل موعد انتخابات التجديد النصفي

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسعى إلى هذه اللحظة منذ وقت طويل، وقد يلجأ إلى الإعلان عن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية حتى قبل موعد انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لقطع الطريق أمام أي منافس في الحزب الجمهوري، بحسب «أكسيوس».