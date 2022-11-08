ضبط 1623 قضية تموينية متنوعة.. منها 448 بيع بأزيد من السعر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1623 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 448 قضية بيع بأزيد من السعر

وأسفرت الحملات عن ضبط قضيتين في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات «66 طن أرز أبيض، وفول، وعدس، وسكر»، وضبط 448 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات «18,750 طن دقيق أبيض، و10,700 طن سكر حر، وفول، وأرز أبيض، وزيت طعام، ومكرونة، و8219 عبوة سجائر».

وجرى ضبط «723 أسطوانة بوتاجاز، 160 بطاقة ذكية، 3 ماكينة صرف، 8219 عبوة سجائر»، وضبط المسؤول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص بالجيزة، وبحوزته «60 طن فول، وعدس، وبسلة جافة» معبأة داخل عبوات وشكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 10 أطنان دقيق أبيض

كما جرى ضبط مالك مخبز سياحي بمحافظة القاهرة وبحوزته 10 أطنان دقيق أبيض معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك محل السلع الغذائية بمحافظة المنوفية وبحوزته كمية قدرها 4,8 طن زيت طعام دون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود وزارة الداخلية لرصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت 47 قطعة، 10 صوتية – 37 ملصقا.