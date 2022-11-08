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جهود الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة التهريب.. ضبط 4 قضايا وتنفيذ 254 حكما

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
12:20 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

استمرت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصةً جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

تنفيذ 254 حكما قضائيا متنوعا

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية تهريب مبالغ مالية من العملات الأجنبية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 254 حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1460 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط 32 قضية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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