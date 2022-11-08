مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بقنا

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي ـ قنا، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

بلاغ بالواقعة

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي-قنا، بالقرب من كمين قرية بركة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، المنقولة في منطقة بهجورة في دائرة المدينة.

تقرير المرور حول الحادث

وبحسب تقرير إدارة مرور قنا الأولى، تبين أن سبب الحادث، السرعة الزائدة التي أدت إلى انفجار أحد الإطارات الخاصة بالسيارة وانقلابها ووفاة قائدها وآخر.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تقريرا مفصلا من مرور قنا حول الحادث، وجار استخراج تصريحي الدفن بالجثتين.