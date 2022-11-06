تطورات جديدة في ضبطية الكيف: حبس سائق حاول تهريب شحنة مخدرات في السويس

خضع المتهم المضبوط خلال محاولته تهريب 1500 طربة لمخدر الحشيش ومخدر الهيدرو داخل مخزن سري بالجزء الأمامي لصندوق السيارة في السويس، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله، واعترف بالواقعة وتجارة المخدرات من أجل الإتجار، واستخدامه للسيارة المشار إليها في النقل والتهريب.

إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي

وأمرت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، بالإضافة لإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي، بمصلحة الطب الشرعي، تمهيدًا لتحليلها وإرسال تقرير مفصل عنها.

الجدير بالذكر، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، والذخائر غير المرخصة تابعت نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة وله محل إقامة آخر ببنى سويف تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة لترويجها على عملائه بمحافظات الجمهورية مستخدماً سيارة نقل.

معلومات بالضبطية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن السويس تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، بحوزته 1500 طربة لمخدر الحشيش زنة 150 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الهيدرو 50 كيلو جرام مخبأة داخل مخزن سرى في الجزء الأمامي لصندوق السيارة، كما ضُبط بحوزته مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، واستخدامه للسيارة المشار إليها في النقل والتهريب تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 11 مليونا و750 ألف جنيه.

الرأي القانوني

يقول المحامي والخبير القانوني محمد ثروت في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إنه سيجري معاقبة المتهم طبقًا للمادة رقم 33 من قانون العقوبات، بالسجن من 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد.