«مطوري القاهرة الجديدة»: مشروع العاصمة الإدارية كان يحتاج 30 عاما لتنفيذه

قال المهندس مصطفى الجلاد، عضو مجلس إدارة مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات القومية والتنموية التي كانت تحتاج إلى مايقرب من 30 سنة لتنفيذها، مؤكدا أن ما يميز المشروعات القومية حالياً هو السرعة والتنفيذ.

وأكد «الجلاد»، أن مصر شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ مشروعات كانت تحتاج 50 عاما لتنفيذها، لافتا إلى أن الأهم هو حجم البنية الأساسية التي تشهدها مصر في مختلف المحافظات.

«الجلاد»: الرئيس يقدم دعما كبيرا للمستثمرين في كل القطاعات

وأضاف عضو مجلس إدارة الجمعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم دعما كبيرا للمستثمرين، ويدعم كل القطاعات الاقتصادية، سواء العقارية أو الصناعية أو الاجتماعية.

وتابع «الجلاد»، بأن قطاع العقارات شهد طفرة هائلة خلال السنوات الأخيرة، واستطاع جذب عدد كبير من المستثمرين والشركات العقارية المحلية والأجنبية والعربية.

«الجلاد»: السوق العقاري لا يعاني من الركود

وعن القطاع العقاري والأسعار، أكد المهندس مصطفى الجلاد أن الإقبال على شراء العقارات منتظم، ولايعاني السوق من أي ركود، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة على المستويات السكنية والإدارية والتجارية والفندقية.

وشدد «الجلاد» على ضرورة المضي قدما مع الدولة لدعم التنمية العقارية، ومساندة الدولة في قرارتها، وعدم الانسياق خلف الشائعات ومروجي دعوات الهدم والتخريب، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح نحو التقدم والازدهار والرخاء، بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين المطورين العقاريين والحكومة والاتحادات المختلفة، للوصول لأفضل مسار اقتصادي يدعم القطاع العقاري المصري .