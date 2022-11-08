السيسي: الاستثمار في الهيدروجين الأخضر فرصة حقيقية لمواجهة تغيرات المناخ

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير للمستشار الاتحادي لألمانيا، خلال جلسة مستقبل الطاقة في قمة المناخ، قائلًا «أود في البداية أن أشكركم على تواجدكم هنا اليوم في هذا الاجتماع المهم، الذي يتناول أحد أهم القضايا في إطار مواجهة تغير المناخ بل ربما أهمها على الإطلاق، وهي الاستثمار في مستقبل الطاقة، وبالتحديد في الهيدروجين الأخضر».

وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمته في إحدى فعاليات قمة المناخ COP27 المنعقدة في شرم الشيخ: «لعلكم تتفقون معي أن مصطلح الهيدروجين الأخضر ربما بات الأكثر شيوعًا واستخدامًا خلال السنوات القليلة الماضية، في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية».

أزمة الطاقة فرضت على الجميع تحديًا حقيقًا في تمويل الإمدادات

وأوضح السيسي، أنَّ أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن قد فرضت علينا جميعًا تحديًا حقيقًا في تمويل إمدادات الطاقة التي تحتاجها دولنا دون الإخلال بواجبتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية، أو التراجع عن الأهداف التي توافقنا عليها والسياسات الوطنية التي نسهم من خلالها في هذا الجهد.

الهيدروجين الأخضر أحد أبرز الحلول للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر

وتابع الرئيس السيسي: «هنا يأتي الهيدروجين الأخضر كأحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر خلال السنوات المقبلة، بما يمثله من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية المتوافقة مع جهود مواجهة تغير المناخ ومع أهداف اتفاق باريس».