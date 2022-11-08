عاجل.. السيسي: لا سبيل سوى العلم للتغلب على التحديات المناخية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للحضور في قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، قائلا إنّ القمة شهدت حوارا ثريا ونقاشا بناء، يؤكد وضع عمل المناخ على جدول أعمال دولنا، معربا عن سعادته بما عرض من خطوات، وخطة العمل الإقليمية الطموحة التي تتسق مع مبدأ التنفيذ، الذي نركز عليه في قمة المناخ هذا العام.

انتهاء فعاليات قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط

وأضاف السيسي، خلال كلمته في ختام الجلسة، أنّ مصر يسرها أن تعمل خلال الفترة المقبلة مع الدول الأعضاء، أعضاء المبادرة، لضمان تنفيذ خطة العمل على نحو شامل، يساهم في جعل دولنا أكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف مع أثاره السلبية، على أساس من العلم الصحيح، إيمانًا منا بأنّه لا سبيل سوى العلم، والعمل الدؤوب للتغلب على التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، ومنطقتنا في القلب منه.

وأتمّ الرئيس كلمته، قائلا: «أشكركم جميعا، أثق أنّكم تدركون جميعا أهمية العمل الجاد لتنفيذ التزامات وتعهدات المناخ، وأتمنى لكم مشاركة مثمرة فيما تبقى من فعاليات قمتنا، وإقامة طيبة في مدينة شرم الشيخ الساحرة، شكرا».