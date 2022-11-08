عاجل.. السيسي: إطلاق أولى مراحل مشروع محطة الهيدروجين الأخضر في العين السخنة اليوم

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه يستعد اليوم مع رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، لإطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة، قائلا إنّها نموذج عملي للشراكة الاستثمارية المحفّزة للتنمية الاقتصادية المستدامة، التي ترتكز على دور القطاع الخاص الوطني والأجنبي، إلى جانب دور الحكومات للعمل يدا بيد بهذا القطاع المثمر.

مستقبل الطاقة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة «مستقبل الطاقة»، المنعقدة على هامش أعمال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، أنّ اليوم ستتاح فرصة للتعرف على جوانب المشروع والشركات المنفذة له، والتي تشارك بهذا الحوار.