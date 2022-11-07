وزير الزراعة: مصر واجهت الأزمة الغذائية العالمية باستصلاح الأراضي

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العالم واجه 3 قضايا رئيسية خلال الـ3 سنوات الماضية، أولهما كانت أزمة كورونا، تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ونقص الإمدادات على المحاصيل الرئيسية، وصعوبة وصول الحبوب الرئيسية للدول، وأزمات الأمن الغذائي.

القصير: نعمل على استصلاح أكبر قدر ممكن من الأراضي

وأضاف «القصير»، خلال استضافته على هامش مشاركته بقمة المناخ COP 27 له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن الدولة المصرية واجهت الأزمة الغذائية الحالية باستصلاح الأراضي الزراعية في توشكي ومستقبل مصر ومشروع الدلتا الجديدة وجنوب الوادي وشرق العوينات، والكثير من المناطق الأخرى حول الجمهورية.

القصير: مصر تعاني محدودية مائية

واستطرد: «بالرغم معاناة الدولة من محدودية وفقر مائي، إلا أنها لجأت إلى تنويع مصادر المياه، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، وهو ما ظهر جليا في محطة المحسنة، التي حصلت على أفضل مشروع على مستوى العالم عام 2019، وتستطيع إنتاج 1.2 مليون متر مكعب يومي».

وأوضح أن العمل من قبل القيادة السياسية لم يتوقف عند هذا فحسب، لكن جرى إطلاق المشروع القومي للتحول من الري السطحي أو الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة، وفي هذا الإطار فقد جرى إطلاق مبادرة قومية بـ10 مليار جنيه لتشجيع الفلاحين والمزارعين على التحول إلى نظم الري الحديثة بدون فائدة، على أن يسددوا الأقساط على مدار 10 سنوات.