جدول قناة مدرستنا 3 لطلاب الثانوية العامة.. من اليوم حتى الجمعة المقبل

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة مدرستنا 3، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن جدول البرامج التعليمية لطلاب الثانوية العامة بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي، في الفترة ما بين 6 و11 نوفمبر الجاري.

جدول قناة مدرستنا 3 للمرحلة الثانوية

وفي السطور التالية، ينشر موقع «الوطن» جدول قناة مدرستنا 3 للمرحلة الثانوية 2022-2023، في الفترة ما بين 6 و11 نوفمبر الجاري، كالتالي:

جدول البرامج التعليمية للصف الأول الثانوي

ويمكن لطلاب الصف الأول الثانوي متابعة البرامج التعليمية بداية من الساعة 7 صباحًا، وتضمن البرامج المعروضة اليوم الثلاثاء لغة عربية وإسبانية ورياضيات.

جدول البرامج التعليمية للصف الثاني الثانوي

وبدأ جدول إذاعة البرامج ودروس الصف الثاني الثانوي من الأحد 6 نوفمبر وحتى الخميس 11 نوفمبر، وإعادة البرامج التعليمية بداية من الاثنين 7 نوفمبر وحتى 12 نوفمبر، ويتابع الطلاب اليوم الثلاثاء مواد لغة عربية وإسبانية ورياضيات وفلسفة ومنطق.

جدول البرامج التعليمية للصف الثالث الثانوي

ويجرى عرض برامج تعليمية لطلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الثلاثاء؛ إذ تعرض لغة عربية وإيطالية ورياضيات وفلسفة ومنطق.

وتتيح وزارة التعليم لطلاب المرحلة الثانوية إمكانية متابعة البرامج التعليمية المختلفة عبر تطبيق مجاني، يحمل اسم مدرستنا plus، الذي يعرض البرامج والدروس التعليمية المختلفة بشكل مجاني.

ويمكن متابعة وضبط تردد قناة مدرستنا 3 عبر القمر الصناعي النايل سات، عبر المعلومات التالية: التردد: 12206، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطا: 5/6، الاستقطاب: رأسي، القمر الصناعي: نايل سات.