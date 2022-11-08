التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة «ستر وعافية 4» في كفر الشيخ

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الثلاثاء، قافلة «ستر وعافية 4»، لأهالي قرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد وذلك بمشاركة أكثر من 15 كيانًا من كيانات التحالف.

قوافل ستر وعافية لتنفيذ توجيهات الرئيس

يأتي تنفيذ قوافل «ستر وعافية» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

قوافل طبية لخدمة المواطنين

وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر للاطمئنان على أهالينا، وتوزيع شنط العناية الشخصية بالسيدات، وكذلك قياس وتركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لصيانة الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة، بالإضافة إلى حملات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة.

توزيع بطاطين ولحوم

تتضمن القافلة أيضًا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس وإقامة معرض ملابس وغيرها من الأنشطة.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات، والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، وكذلك توجيه رسائل للحفاظ على البيئة دعمًا لمؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ.

شارك في القافلة 15 كيانًا من كيانات التحالف وهي: «جمعية رعاية مرضى الكبد، جمعية مصطفى محمود، صناع الخير، راعي مصر، صناع الحياة، الأورمان، الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤسسة بهية، الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، مساندة وعدالة، مؤسسة أبو العينين، بنك الطعام المصري، مؤسسة العربي ومصر الخير»، بمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذي.

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار «ستر وعافية 1»، بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت القافلة الثانية في مركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت الثالثة قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان انطلق في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.