التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. 24 جمعية ومؤسسة في خدمة المجتمع

انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الـ13 من مارس هذا العام، بمشاركة مؤسسات العمل الأهلي والتنموي.

ويعد التحالف ركنا مهما في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، ويضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي، تعمل المؤسسات في مختلف مجالات التنمية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية، ليصبح إجمالي الدعم المقدم للتحالف الوطني 10 مليارات جنيه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع كون العام الحالي 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني، وسعيا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، من خلال تقديم كل المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا، بتطوير عمل التحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية إلى النشاط التشغيلي.