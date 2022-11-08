رئيس وزراء لبنان: السيسي سند قوي لنا.. وممتنون لسرعة استجابة مصر لاحتياجاتنا الطبية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نجيب ميقاتي، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المناخ COP27، إذ أعرب رئيس وزراء لبنان عن امتنان بلاده لسرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمطالب واحتياجات بلده من المستلزمات الطبية، قائلاً: «الرئيس السيسي يشعرنا دوماً بأن هناك سندا قويا لبلدنا».

«مدبولي»: نولي أهمية كبيرة للعلاقات التاريخية مع لبنان

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكّيد الأهمية البالغة التي توليها مصر للعلاقات التاريخية مع لبنان الشقيق، لا سيما في هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها البلاد، مضيفاً أنَّ مصر لن تتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم والمساندة الممكنة للبنان الشقيق.

«ميقاتي» يهنئ مصر على استضافة قمة المناخ

من جهته، توجه ميقاتي بالتهنئة للدولة المصرية على استضافتها المتميزة لفعاليات مؤتمر المناخ، متمنياً توصل المجتمعين إلى نتائج تخدم أهداف البشرية في وضع حد للظواهر السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

وفي ختام المقابلة، أعرب ميقاتي عن تمنياته لمصر الشقيقة وشعبها بدوام التنمية والاستقرار.