السيسي: مصر أدركت مبكرا الفرص المتاحة في مجال الهيدروجين الأخضر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الكثير من الدول قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة بهذا الاتجاه، سواء من خلال سياسات وطنية للهيدورجين الأخضر أو عبر وضع أهداف زمنية طموحة للانتقال التدريجي له كمصدر رئيسي للطاقة، أو من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج أو كليهما.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في جلسة بعنوان «مستقبل الطاقة»، على هامش أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ، أن مصر كانت من الدول الأولى التي أدركت مبكرا الفرص المتاحة بهذا المجال، استنادا لإمكانياتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة، التي ستمكنها من التحول لتكون مركزا عالميا لإنتاج الهيدورجين الأخضر على المديين المتوسط والبعيد.