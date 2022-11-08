رئيس الوزراء البلجيكي: أوروبا تضع أملا كبيرا على الهيدروجين الأخضر

قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، إنَّ أوروبا تضع أملًا كبيرًا على الهيدروجين الأخضر لأنها في حاجة إلى استمرار الأنشطة الصناعية، إذ يعتبر الهيدروجين الأخضر أحد أهم الدعائم الرئيسية في مجال التحول في الطاقة.

نحتاج لبناء شراكات تجارية والتركيز على التنوع في مصادر الطاقة

وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي، خلال جلسة بعنوان «الاستثمار في مستقبل الطاقة»، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ هناك نقاش حول مجال أمن الطاقة، وبالطبع هناك حاجة إلى عدم الاعتماد على الوقود الأحفوري وإيجاد مصادر الطاقة البديلة، وينبغي أن يكون هناك اكتفاء من مصادر الطاقة بخلاف الوقود الأحفوري.

وتابع رئيس الوزراء البلجيكي: «هذه اللحظة تثبت أننا في حاجة إلى المزيد من التعاون وبناء الشراكات والعلاقات التجارية والتركيز على التنوع في مصادر الطاقة».

يجب وضع محور أساسي لتوريد الطاقة

وأردف: «نصنع الشراكات مثلما حدث في مبادرة منتدى الهيدروجين الأخضر، وهي خطوة مهمة تدعم مسارنا، وهناك الكثير من الانتقادات، لذا لابد من أن نركز على تحقيق التقدم من خلال العمل المشترك والجماعي عن طريق جلب الأفكار وتوحيد الجهود، والمشاركة في وضع الميزانية وتخصيص التمويل اللازم لهذه المشروعات مثل إنشاء بعض الموانئ المهمة الرئيسية كما فعلت ألمانيا وبعض الدول، وهناك طموح كبير لأن يكون هناك محور أساسي لتوريد الطاقة، فهناك تطورات كبيرة في هذا المجال».