رئيس وزراء جورجيا: يمكننا لعب دور مهم في سلاسل التوريد والطاقة المتجددة عالميا

قال رئيس وزراء جورجيا، إراكلي غاريباشفيلي، إنّ بلاده تمتلك استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، حيث خصّصت الكثير من الموارد والمصادر التمويلية لإنتاج الطاقة والكهرباء النظيفة، فضلا عن امتلاكها قوة كبيرة في استخدام الهيدروجين الأخضر، حيث أطلقت ميثاقا خاصا به في جميع القطاعات الصناعية.

وأضاف غاريباشفيلي، خلال كلمته بجلسة «الاستثمار في مستقبل الطاقة» المنعقدة ضمن أعمال قمة المناخ في شرم الشيخ، أنّه بناء على الموقف الاستراتيجي لجورجيا، يمكنها أن تلعب دورا مهما في النقل وسلاسل التوريد والطاقة، ما يتجسّد في مجال الطاقة الكهرومائية وربط جورجيا ورومانيا، لافتا إلى أنّ المشروع الاستراتيجي لبلاده، يهدف إلى التحول الطاقي، وفتح الخيارات لمصادر الطاقة أمام الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة.