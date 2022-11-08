المستشار الألماني يشكر السيسي على تنظيم قمة المناخ COP27

وجّه المستشار الألماني، أولاف شولتس، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استضافة قمة المناخ وحسن تنظيم المؤتمر الهام، قائلا: «نحن هنا اليوم لنتحدث عن التكنولوجيا الحديثة التي تتصل مباشرة بالتغير المناخي، وهي الهيدروجين الأخضر، الذي يعطي مزيدًا من فرص العمل ويحقق مزيدًا من الرفاهية الاقتصادية، فضلا عن أنّه أحد العوامل الأساسية في كبرى الدول الصناعية لدعم الاقتصاد، وهو ما سيتحقق في 2050 بشكل أوسع، وسيكون أحد المكونات الأساسية للطاقة».

فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ

وأضاف «شولتش»، خلال كلمته في قمة المناخ COP27، أنّه يطمح إلى إنتاج 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر في 2030، مؤكدا أنّه أحد التكنولوجيات الأساسية في مجال التحول الطاقي: «نعمل معًا من خلال بناء الشراكات لتحقيق هذا الهدف الأساسي، وهو بناء نظام لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوسيعه ونشره حول أنحاء العالم، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للتكيّف مع تغيّر المناخ».

وأوضح المستشار الألماني، أنّ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمتلكان قدرات كبيرة ليكونوا كبرى موردي الهيدروجين الأخضر في العالم، وأكثر المستخدمين، لافتا إلى أنّ الهيدروجين الأخضر سينجح في السوق العالمي، ونحن نكثف الأبحاث العلمية والبحثية في الهيدروجين الأخضر، الذي يتميّز بانخفاض تكلفته.