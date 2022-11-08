تشييع جثمان مسن لقي مصرعه في حريق داخل منزله بسوهاج

شيع المئات من مركز أخميم بمحافظة سوهاج جثمان مسن سبعيني، لقي مصرعه متأثرا بحروق من الدرجات الثلاث، داخل منزله إثر ماس كهربائي من «الثلاجة» أدى لحريق المنزل بالكامل، وذلك عقب تصريح الجهات المختصة بدفن الجثمان وتسليمة لذويه بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إخطارا بنشوب حريق بمنزل بدائرة مركز أخميم ووجود ضحايا، وبالانتقال تبين احتراق منزل بالكامل مكون من طابق واحد يملكه المدعو «عبد الراضي ه ب ا» سن 75 عاما عامل، وتوفي نتيجة حروق من الدرجات الثلاث، وتم نقله لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

تحرير محضر بالواقعة

واحترقت محتويات المنزل كاملة وفقا لإفادة «ميرفت ع ه ب» سن 33 عاما ربة منزل نجلة المتوفى، والتى أضافت أن ماسا كهربائيا حدث بالثلاجة تسبب بالحريق، وقد تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.