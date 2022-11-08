رئيس دولة لاتفيا: على أوروبا بناء شبكة مع أفريقيا لإنتاج الطاقة المتجددة

قال رئيس دولة لاتفيا، إجيلس ليفيتس، إنه من الجيد توجيه الاهتمام الكبير إلى التحول للطاقة النظيفة بما في ذلك استخدام الهيدروجين الأخضر، مشددا على أن الأمر يحتاج إلى قدرات كافية لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، ثم إنتاج الهيدروجين الأخضر، ثم إنتاج التكنولوجيا، وبعدها التركيز على إنتاجه بكميات أكبر.

أفريقيا يمكن أن تكون مصدر للطاقة

وأضاف «ليفيتس»، في كلمة خلال جلسة «مستقبل الطاقة» بمؤتمر قمة المناخ، المنعقد في شرم الشيخ، أن أوروبا تعتبر مكانا للاقتصاديات المفتوحة يمكن من خلالها بناء شبكات مع أفريقيا، كما أنها لديها القابلية لبناء مصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية، وهذا سيكون مصدر آخر لسلاسل الإمدادات للطاقة.

وتابع رئيس دولة لاتفيا، أن هناك بعض الخطوات الجادة لمشاركة مصادر الطاقة والممارسات المتصلة بها، مشيرًا إلى أنهم يستثمرون بشكل هائل في الطاقة الجديدة، وهناك مشروعًا كبير بين أسبانيا وبلاده بشأن استخدام طاقة الرياح لإنتاج الطاقة النظيفة، ومن هنا يمكن وضع الهيدروجين الأخضر في الخطط المستقبلية.

قدرات كبيرة في مجال الطاقة

ولفت إلى أن لاتفيا لديها اقتصاد كبير وقدرات كبيرة في مجال تحول الطاقة يمكن أن يكون ذلك أحد المميزات للتحول السريع إلى اقتصاد أكبر في المستقبل، متابعًا أن هدفنا في هذا الملف يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي والاستثمار في الطاقة النظيفة وإنتاجها لخفض الانبعاثات الضارة.