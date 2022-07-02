زاخاروفا تهاجم وزير خارجية لاتفيا «المثلي»: لا شأن لك بالحسناوات

ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بسخرية على كلمات وجهها لها وزير خارجية لاتفيا، إدغار رينكيفيتش، الذي يعترف بأنه مثلي الجنس، قائلة له: «إدغار لا شأن لك بالحسناوات»، وذلك ضمن سجال بشأن حساء البورش الأوكراني وإدراج اليونسكو له على قائمتها للتراث الثقافي.

زاخاروفا لوزير خارجية لاتفيا: ابحث لنفسك عن شخص حسن

وبعد أن أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تحضير حساء البورش الأوكراني، على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي، كتب وزير خارجية لاتفيا على حسابه على تويتر مخاطبا ماريا زاخاروفا: «أعجبك أم لا.. عليك التحلي بالصبر يا جميلتي».

وردت عليه المتحدثة باسم الخارجية الروسية، عبر تلجرام، قائلة: «يا إدغار، أنت ممن ليست الحسناوات من شأنهم. ابحث لنفسك عن شخص حسن، وليصبر. لكنني لست لك. أم أن هذا إعلان شذوذ جديد؟»، وذلك في إشارة إلى إعلان وزير خارجية لاتفيا عبر تويتر، عام 2014، أنه مثلي الجنس، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

ويصنع حساء البورش الأوكراني عادة من الشمندر والبطاطا، وبررت اليونسكو إدراج ثقافة طهي البورش في أوكرانيا إلى قائمتها للتراث الثقافي غير المادي المهدد بالزوال، بأن الحرب في أوكرانيا هناك هددت أسلوب طهي البورش، وذلك بالرغم من أن هيئة التقييم في المنظمة كانت قد أكدت في وقت سابق أن البورش يُحضر في بلدان أخرى في أوروبا الشرقية أيضا.

وزير الثقافة الأوكراني: النصر لنا في الحرب من أجل البورش

وعلق وزير الثقافة الأوكراني، ألكسندر تكاتشينكو، على قرار اليونسكو، قائلا: «النصر لنا في الحرب من أجل البورش»، بينما سخرت الخارجية الروسية من هذه الخطوة، مشيرة إلى أن النسخة الروسية من الحساء لا تحتاج إلى حماية.

وكانت عبارة: «أعجبك أم لا.. عليك التحلي بالصبر يا جميلتي»، قد استعملها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تأكيده في فبراير الماضي على ضرورة تنفيذ أوكرانيا اتفاقات مينسك بشأن دونباس، شاءت ذلك أم أبت.