 وزير الاتصالات يبحث مع وزير خارجية «لاتفيا» فرص التعاون والاستثمار

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «إيدجرز ريتكفيتش»، وزير خارجية جمهورية لاتفيا، الذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد رسمي وتجاري يضم كبرى الشركات في لاتفيا، وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات توطيد علاقات التعاون الثنائي بين مصر ولاتفيا واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر اللقاء إيلمارس بريديكس سفير لاتفيا بالقاهرة، وعددٌ من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى مستهل اللقاء، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن ترحيبه بزيارة وزير خارجية جمهورية لاتفيا إلى مصر وتطلعه إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المختلفة خاصة وأن لاتفيا تعد هي الشريك التجاري الأكبر لمصر من بين دول البلطيق، مشيدًا بالتقدم الذي حققته دولة لاتفيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة.

قطاع الاتصالات يحظى بفرص كبيرة ومتنوعة للاستثمار

كما أكد «طلعت»، أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات ذات الصلة، موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يحظى بفرص كبيرة ومتنوعة للاستثمار، وذلك في ظل حرص الدولة المصرية على تحقيق استراتيجيتها للتحول الرقمي في كافة القطاعات، مشيرا إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء قاعدة من الكوادر الرقمية الشابة وتعزيز قدراتها التنافسية للعمل في الأسواق العالمية وهو ما يتيح فرص للتعاون بين البلدين من خلال الاستعانة بالكفاءات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في لاتفيا.

الدفع نحو شراكات اقتصادية بالتعاون بين الشركات

وأشار «طلعت»، إلى أن هذا الاجتماع يعد بمثابة نقطة انطلاق نحو المزيد من المباحثات بين البلدين على مستوى المؤسسات الحكومية ذات الصلة وشركات القطاع الخاص في كلا البلدين للاتفاق على تنفيذ عددٍ من مشروعات التعاون واستكشاف الفرص والدفع نحو إقامة شراكات اقتصادية بالتعاون بين الشركات اللاتفية ونظيرتها المصرية، مؤكدًا أنه سيتم تقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية وتذليل العقبات التي قد تواجه الشركات اللاتفية في السوق المصرية والعمل على إنجاح الشراكات المتوقعة بين الشركات المصرية واللاتفية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مواجهة التحديات التي يفرضها عالم اليوم

ومن جانبه، أوضح «إيدجرز ريتكفيتش»، وزير خارجية جمهورية لاتفيا أن كل من مصر ولاتفيا تتشاركان في السعي الحثيث لمواجهة التحديات التي يفرضها عالم اليوم وكذا سعيهما الدؤوب لاغتنام الفرص الكبيرة التي توفرها التقنيات الحديثة لمواجهة تلك التحديات، ما يتيح فرصًا متعددة يمكن التعاون فيها بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما وأن منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ولاتفيا مؤهلة تماماً لتوطيد علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

وأشار ايلمارس بريديكس سفير لاتفيا بالقاهرة إلى اهتمام الجانب اللاتيفى بتعزيز التعاون الثنائي مع مصر والإقليمي من خلالها خاصة في ضوء اهتمام عدد من الشركات اللاتفية باستطلاع أوجه للتعاون المشترك وللاستفادة من الكفاءات الشابة في مصر.