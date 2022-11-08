بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير على طريق بني سويف

أصيب 4 أشحصا اليوم الثلاثاء، في حادثي سير متفرقين بمحافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

في الحادث الأول تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى تاكسي أمام معهد العلوم الإدارية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، أسفر عن إصابة شخصين، وتم توجيه سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقلهما إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهما؛ أبوبكر خميس طاهر خميس 28 عامًا، يقيم قرية دموشيا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر في القدم اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، صلاح محمد سيد 45 عامًا، يقيم مدينة بني سويف، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

إصابة سيدة وشاب في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بمدينة بني ملال

وفي الحادث الثاني أصيبت سيدة وشاب إثر تصادم سيارة ملاكي مع مركبة توك توك أمام مدرسة على مبارك بشارع صلاح سالم وسط مدينة بني سويف، وتم توجيه سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابان إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وتبين إصابة، فاطمة عمر عبد العزيز 30 عامًا، مصابه باشتباه كسر في القدم اليمنى، مع اشتباه كسر في الذراع الأيمن، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، جرى نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، أحمد حسن بكري 30 عامًا، يقيم بمركز ناصر، رفض النقل إلى المستشفى وتم أخذ إقرار عليه.