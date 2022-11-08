تخريج 674 من العاملين بدواوين الأحياء من محو الأمية في الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مبادرة دواوين حكومية بلا أمية، استهدفت تقليل نسبة الأمية بالمحافظة، عن طريق زيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين حيث تم تخريج 674 من العاملين بالخدمات المعاونة والمواطنين بدواوين الأحياء.

جاء ذلك خلال حفل تكريم اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، والقائمين علي تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية، في إطار تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، بحضور الدكتور محمد يحي ناصف رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، حيث وقاما بتسليم شهادات التكريم لرئيس وأعضاء اللجنة، وتسليم شهادات الخريجين، وذلك بديوان عام المحافظة.

محو الأمية من أهداف التنمية المستدامة لمصر

وأضاف محافظ الإسكندرية، أثناء الاحتفال، أن محو الأمية وتعليم الكبار هدف من أهداف التنمية المستدامة لمصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الأمية ليست هجائية فقط، لأن أبسط أنماط الأمية هي القراءة والكتابة، حيث يتوسع مفهوم الأمية ليشمل الأمية الثقافية والتكنولوجية والعقائدية وغيرها، وقد عانت مصر لسنوات طوال نتيجة الأمية بكل أنماطها والتي أنتجت فكر متجمد وعقائد خاطئة.

محافظ الإسكندرية: القيادة السياسية ترتقي بحياة المواطنين

وأوضح «الشريف»، أن القيادة السياسية خلال السنوات الثمان الماضية وضعت خططا واضحة واتخذت خطوات جادة للإصلاح الكلى والشامل علي كل المستويات للارتقاء بحياة الإنسان المصري والدفع بالدولة الي الأمام، مضيفا أن المحافظة في إطار هذا التوجه تستهدف تقليل نسبة الأمية ورفع كفاءة العنصر البشرى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أن نصبح محافظة بلا أمية.

رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية: الفقر يتشابك مع الأمية

من جانبه، قال الدكتور محمد يحي ناصف رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية، إن الفقر يتشابك مع الأمية ولدينا إرادة سياسية واعية وإدارة جيدة للتعامل مع ملف محو الأمية، موضحًا أن قضية الأمية هي قضية أمن قومي، وتأمين المجتمع بالتعليم مثل تأمينه بالسلاح.

وقدم رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار الشكر لمحافظ الإسكندرية للاهتمام البالغ بقضية الأمية التى تحظى بأهمية كبيرة من القيادة السياسية مشيرا إلى أن الدولة قامت بوضع خطة إستراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، وكثفت جهودها في المناطق التي بها نسبة كثافة سكانية عالية، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية، لافتًا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار قامت بإنشاء منصة الكترونية لتعليم الكبار عن بعد بإستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية المختلفة وإتاحتهـا للدارسين، بالإضافة إلى تنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بمحافظات الجمهورية.

هذا وكرم محافظ الإسكندرية كل من اللواء خالد جمعة السكرتير العام، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية واعضاء اللجنة عبد الله محمد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الاميه و نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي والمهندس طارق زكى مدير مديرية الزراعة والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتورة رحاب فريد رئيس الأمانة العامة لمحو الامية والناجحين من الخدمات المعاونة بالديوان وجميع القائمين على إنجاح المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمين في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى دواوين حكومية بلا أمية.