رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يوجه بتوفير مُعلمين لسد العجز

بحث الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ما رصدته تقارير قوافل المتابعات الميدانية المُعدة لمتابعة سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، من أجل الوقوف على الإيجابيات والمعوقات المرصودة للبحث والمناقشة، للعمل على حلها على الفور.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنطقة بمديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المنطقة، اليوم الثلاثاء، بقاعة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، بحضور مديري إدارات الامتحانات، والتنسيق، والتوجيه الفني.

توفير مُعلمين لسد العجز

وعقب البحث والاطلاع على تقارير المتابعات الميدانية التي أعدها الحضور لرصد سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة التي تمت زياراتها خلال الأسبوع الماضي، وجّه رئيس المنطقة بتوفير مُعلمين لسد العجز ببعض التخصصات وذلك بالتنسيق مع مدير التنسيق والموجه العام للمادة، كما ناقش أيضاً موقف مُعلمي الخدمة العامة لسد العجز في بعض روضات رياض الأطفال بمعاهد المنطقة.

وناقش الاجتماع آخر التوجيهات حول مواصفات الورقة الامتحانية، والاستعدادات لوضع الأسئلة مع مراعاة آخر التغيرات الطارئة على مواصفات الورقة الامتحانية لبعض المواد، علاوةً على مناقشة متابعة نواقص الكتب الدراسية، وكذا أعمال النظافة بالمعاهد، والتأكيد على الاهتمام بفقرات طابور الصباح والإذاعة المدرسية، ومتابعة نسب الحضور الطلابي وحضور القوى العاملة بالمعهد، وكذا الاهتمام بمتابعة المعاهد المرشحة للجودة وتلبية احتياجاتها وتذليل أي عقبات تواجهها.

كما تطرق اللقاء لمتابعة المعاهد المنتظر تسليمها عقب أعمال الاحلال والتجديد وأعمال الترميم، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لها وذلك بالتنسيق مع مسئولي إدارات التخطيط، والإدارة الهندسية، والتوريدات.