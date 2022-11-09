محمد صبحي يكشف حقيقة الجزء الجديد من مسلسل ونيس: مشغول بـ«عيلة اتعملها بلوك»

ترددت كثير من الأخبار تفيد ببدء الفنان محمد صبحي التحضير للجزء الجديد من مسلسل ونيس وأنه سيدخل للتصوير خلال الفترة القليلة المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل.

ولكن فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» نفى الفنان محمد صبحي حقيقة هذا الأمر، مؤكدا أن مشروع التحضير للجزء الجديد من مسلسل ونيس ليس الآن لأنه منشغل خلال هذه الفترة ببروفات مسرحيته الجديدة «عيلة اتعملها بلوك».

محمد صبحي يجري بروفات مسرحية عيلة اتعملها بلوك

وتابع الفنان محمد صبحي أنهم يوميا يجرون بروفات خاصة بالمسرحية، وذلك استعدادا لانطلاق عرض مسرحية «عيلة اتعملها بلوك» على خشبة مسرح مدينة سنبل قريبا، ولذلك يتم العمل على قدم وساق.

يُذكر أن مسرحية «عيلة اتعملها بلوك» يشارك فيها عدد كبير من الفنانين منهم محمد صبحي ووفاء صادق وكمال عطية وحمدي السيد وأنجيليكا أيمن وعدد آخر من أعضاء فرقة استوديو الممثل وهي من تأليف مصطفى شهيب وإخراج محمد صبحي.