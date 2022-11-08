سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية بعد توقف 13 ساعة.. «صور» 

سقطت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في الإسكندرية عصر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 13 ساعة، وسط إعلان حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحي التي انتشرت سياراتها في كل مناطق الإسكندرية للتعامل الفوري والسريع للحد من تراكم المياه.

وبحسب ما رصده رجال الصرف الصحي، فإن الأمطار هطلت علي مناطق غرب والجمرك ووسط، مؤكدين عدم وجود لأي تراكم مياه، وفقَا لبيان شركة الصرف الصحي.

أمطار الإسكندرية اليوم

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة قد تصل لمتوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء بنسبة حدوث (30%)، مع طقس معتدل نهاراً يتبعه طقس بارد ليلا نتيجة انخفاض درجات الحرارة عن معدل 20 درجة ووصولها 17 درجة مساء مع سرعة الرياح التي تصل إلى 22 كيلو متر في الساعة.

طوارئ الصرف الصحي في الإسكندرية

وأكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه في حالة الإبلاغ عن أي شكوي تخص تأثير طقس الإسكندرية اليوم على حركة الصرف الصحي يرجي الاتصال على الرقم المختصر 1750.