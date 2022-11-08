طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار وبرودة شديدة والحرارة 17 درجة ليلا

شهد طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء، برودة شديدة في كافة أنحاء عروس البحر الأبيض المتوسط، مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع سرعة الرياح؛ ما يقل من درجة الحرارة المحسوسة عن المسجلة أيضًا، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%، الأمر الذي تبعه استمرار العمل بحالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي في الإسكندرية.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم متوقع أن يصحبه سقوط أمطار خفيفة قد لا تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين بنسبة لن تتجاوز 30% تقريبًا، على مناطق عدة في الإسكندرية، مع برودة شديدة يترتب عليها نصح المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة.

توقف الأمطار صباح اليوم

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الأمطار توقفت منذ منتصف ليل أمس، حيث كانت تتراوح ما بين بسيطة إلى متوسطة ووصلت إلى درجة الغزيرة في بعض التوقيتات إلا أنه جرى التعامل معها سريعا، لافتاً إلى استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار في ساعات متقدمة من اليوم.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وبلغت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء، كالآتي: الدرجة العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية، ما يعني حدوث انخفاض في درجات الحرارة عن حاجز الـ20 درجة مئوية ليلا، بالإضافة إلى سرعة الرياح التي تتجاوز 22 كيلو متر في الساعة ما يزيد من برودة الطقس.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

وتستمر حركة ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، وهو الأمر الذي تشهده شواطئ الإسكندرية منذ عدة أيام حيث ان ارتفاع الأمواج على البحر الأبيض المتوسط ما بين خفيف إلى متوسط.