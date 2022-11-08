صاحب مشروع بنك المخلفات المصري المشارك بقمة المناخ: «اقتصادي وصديق للبيئة»

نحو 18مشروعا ضمن المشروعات الخضراء تشارك في فعاليات مؤتمر قمة المناخ المقام في شرم الشيخ «مدينة السلام»، لعرض الابتكارات والمقترحات التي تساعد على تخفيف الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الوقود الأحفوري لمواجهة التحديات المناخية، وتقدم عدد من الأشخاص بأفكار مشروعاتهم الكبيرة ضمن مبادرة المشروعات الخضراء والذكية، وتمت تصفيتها من بين 162 شخصا وفكرة مشروع، من بينها مشروع «بنك المخلفات المصري».

مشروع بنك المخلفات المصري

عطاء جاد الكريم، صاحب مشروع «بنك المخلفات المصري» للحفاظ على البيئة وتحقيق مكاسب اقتصادية، قال إن المشروع أو الاختراع عبارة عن إدارة متكاملة للمخلفات في مصر ويتكون من جانبين، الأول وهو عبارة عن جانب ميداني، إذ يتم إنشاء مجمعات في كل مركز إداري ومركز جغرافي، وهي عبارة عن مخازن استراتيجية أو مستودعات بالنسبة للمخلفات ذات القيمة، سواء كانت مخلفات زراعية أو كرتونية أو مخلفات معدنية.

وتابع صاحب مشروع «بنك المخلفات المصري» أن المشروع يقدم الخدمات المختلفة عن طريق شبكات من المندوبين والموزعين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مصدر المخلفات.

الهدف من مشروع بنك المخلفات المصري

الجانب الآخر للمشروع هو الجانب الرقمي، حيث قال صاحب مشروع «بنك المخلفات المصري» إنه عبارة عن منصة إلكترونية يتم من خلالها ربط أفراد المنظومة، إذ جاءت تحت شعار «بنك المخلفات المصري» وهي منصة سريعة وسهلة الاستخدام، كما أنها تتيح خدمات كافة المجمعات في كل وقت وكل مكان: «المنصة بتعمل عملية ربط لكل الأطراف المتداخلة للمجمعات وهتمنع تماما من المتداول العشوائي للمخلفات، خاصة إن إحنا بنهدر المخلفات بطريقة عشوائية مما قد تعرضها للحرق وده خطر كبير على البيئة ويزيد من حد التغيرات المناخية».