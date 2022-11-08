فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة سيدة باستئصال ورم من القلب

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، مستشفى القلب الجامعي بعد نجاحها في إجراء عملية قلب مفتوح لإزالة ورم كبير، مشيرًا إلى أن هذا النجاح ماهو إلا تكليلا لجهود الكوادر الطبية لجامعة أسيوط وأطقمها الطبية المعاونة وحصاد لما زرعه علماء الجامعة في أبنائها الطلاب من علم وتفان في العمل وسرعة في الأداء واتخاذ القرارات الطبية الصحيحة.

سيدة تعاني من وجود ورم كبير بالناحية اليمنى من القلب

أشار الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية إلى أن المريضة سيدة تبلغ من العمر 45 عاماً جاءت إلى المستشفى تعاني من ضيق وصعوبة في التنفس وبالكشف الدقيق وبعد الاطلاع على التقارير الطبية وجد أنها تعاني من وجود ورم كبير بالناحية اليمنى من القلب وتم تجهيز المريضة للدخول إلى العمليات واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للعلاج.

بينما أوضح الدكتور أحمد غنيم رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه تم إجراء عملية قلب مفتوح لها واستئصال الورم بالكامل مع استئصال جزء من جدار الأذين الأيمن بالقلب ونقلها إلى وحدة الرعاية المركزة بقسم جراحة القلب والصدر ووضعها تحت الملاحظة المشددة لمده 48 ساعة ثم متابعتها لمدة أربعة أيام إلى أن تم خروجها إلى منزلها بصحة جيدة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة تسخر كل إمكانياتها بمختلف أنواعها لخدمة المجتمع وتقديم خدمة ورعاية طبية لكافة المترددين على مستشفياتها الجامعية.

النهوض بمستشفيات الجامعة

وكشف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستششفيات الجامعية، حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للنهوض بمستشفياتها الجامعية والارتقاء والتحسين المستمر لخدماتها الطبية والعلاجية المقدمة؛ مشيدًا بقسم جراحة القلب و الصدر و نجاحه في إجراء أدق العمليات الجراحية المعقدة والذي ينضم إلى الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية لكافة المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد.

يذكر أن الفريق الطبي ضم كل من الدكتور محمد فاروق عبد الحافظ المدرس بقسم جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عماد الدين المدرس المساعد بالقسم، والدكتور عمرو ممدوح والدكتور محمد علي محمد النائبان بالقسم وشارك في الجراحة الدكتور هاني مصطفي استشاري التخدير والدكتورة سلمى محمد طه استشاري أمراض القلب.