حظك اليوم برج القوس الأربعاء 9-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مولود برج القوس العناد والتصميم على رأيه، وعدم الاستماع إلى الآخرين والمقربين منه، وهو شخص طيب القلب كثيرا، ويحب الإخلاص في معاملاته، كما يتميز بالبراءة الدائمة مها كبر في العمر، وفي أعماقه طفل صغير، وهو عفوي في تعبيراته وكلامه ويعبر عن ما يجول في عقله دون حسابات.

كما أن لسانه يترجم ما بقلبه بكل بساطة وجراءة ودون خوف، وهو شخص متفاءل لا يستسلم للإحباطات التي تواجهه ويتغلب عليها وسريعا ما يستعيد قوته، ويستجمع قواه، وهو صاحب الشخصية الإرادية والعنيدة في الوقت ذاته، فهو لا يعرف اليأس أبدًا، ويسعى للحصول على ما يريد وما يشعره بالسعادة.

وفيما يلي، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

رغم التشوش والضغوط التي يمر بها مولود برج القوس منذ فترة إلا أنه يستطيع اليوم، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يتواجد القمر في منزل العمل اليوم مما يمدك بالإصرار والحماس والصبر على محاربة الفوضى في شؤونك المهنية، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.