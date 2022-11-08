السجن 5 سنوات لمتهم بالتزوير في محرر رسمي بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء المتهم «ع. م» 35 عاما، عامل، بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي بمركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف احمد سعيد وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله ومصطفى سلطان بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تزوير البطاقة الشخصية

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2016 بدائرة مركز طما في سوهاج عندما اتهمت جهات التحقيق المختصة المتهم بتزوير البطاقة الشخصية الخاصة بشقيقه المتوفى «ه. م» واستخراجها بجعل الواقعة المزورة فى صورة واقعة صحيحة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمين «ج. ع» عامل و«م. م» ربة منزل بالسجن 5 سنوات لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها «ج. س» بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.