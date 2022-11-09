المستندات المطلوب لصرف منحة القطع للابن الذي تجاوز 21 سنة

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للابن الحصول على منحة قطع إذا تم قطع معاشه بسبب بلوغ سن الحادية والعشرين، لافتة على الموقع الرسمى لها، إلى أن منحة القطع تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

وأضافت التأمينات على الموقع الرسمى لها، أنه يشترط لحصول الابن على منحة القطع أن يكون مستحقا في المعاش، وألا يكون قد صرف منحة قطع المعاش من قبل، مؤكدة أنها لا تستحق إلا لمرة واحدة.

مستندات حصول الابن على منحة القطع

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن المستندات المطلوبة لحصول الابن على منحة القطع إذا تجاوز سن 21 ما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي.

- طلب صرف منحة القطع.

وأشارت التأمينات إلى أنه ​في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة.

صرف منحة القطع بسبب زوال حالة العجز للابن أو الأخ

وأوضحت التضامن أن المستندات المطلوبة لصرف منحة القطع تتمثل فى:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- تقديم قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة العامة للتأمين الصحي بزوال حالة العجز.