مصرع طفل برصاصة طائشة في حفل زفاف بالغربية.. الفرح تحول لمأتم

تتعالى أصوات الأغاني والزغاريد، والفرحة تعم على الجميع، أثناء حضورهم حفل زفاف، إلا أن الأمر لم يدم طويلاً، ليتفاجأ الجميع بصراخ وعويل، ليتحول الفرح إلى مأتم بعد إصابة طفل بطلق ناري في الصدر، أثناء حضوره حفل زفاف ابن خاله، بقرية كفر الشيخ سليم، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة طفل في العقد الأول من العمر، بطلق ناري في الصدر، أثناء حضوره حفل زفاف ابن خاله، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة طفل يدعى علاء جاد 9 سنوات، قرية كفر الشيخ سليم، مركز طنطا، بطلق ناري في الصدر أثناء حضوره حفل زفاف إبن خاله، بعد أن قام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء احتفالا بحفل الزفاف، وأصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ.

تشييع الجثمان

وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذه، نظراً لتأخر حالته، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وشيع أهالي قرية كفر الشيخ سليم، جثمان الطفل إلي مثواه الأخير بمسقط رأسه، عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وصلاة الجنازة عليه، ودفنه في مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد على الأهالي.

الرأي القانوني

قال سامح السقا المحامي والخبير القانوني أن عقوبة القتل الخطأ، حددها القانون في عدد من المواد، حيث نصت المادة رقم 238 من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدي هاتين العقوباتين، إذ كان القتل ناتج عن إهمال أو رعونه أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ويتم الحكم في كل قضية بحسب القيد والوصف.