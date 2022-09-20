مصرع طفل بطلق ناري طائش أثناء حفل زفاف بالأقصر.. «وحيد أمه وأبوه»

لقى طفل مصرعه بعد إصابته مباشرة بطلق ناري طائش خلال حفل زفاف بقرية البغدادي شرق ألاقصر، وإيداع الجثمان بمستشفى الكرنك بالاقصر.

وتلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارًا بوفاة الطفل عبدالرحمن نصار، يبلغ من العمر 12 عامًا، متأثرًا بجراحه على خلفية إصابته بطلق ناري طائش اخترق الرقبة، وتوفى الطفل في الحال، وألقت قوات الأمن القبض على بعض المشتبه بهم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شاهد عيان يروي تفاصيل الحادث

وقال أحد الشهود العيان، إنّ الطفل أُصيب بطلقة خرطوش طائشة من شخص غير معروف حتى الآن أثناء حفل الزفاف، لافتًا إلى أنّ الطلقة اخترقت رقبة الطفل.

وأضاف أنّ الطفل عبدالرحمن وحيد والدايه، وبمجرد إصابته ترك العريس الحفل، واستقل دراجة نارية، ولا يعرف أحد مكانه.

الرأي القانوني في العقوبة

وحول العقوبة المتوقعة، قال أبو الحسن حافظ عبدالحكيم، المحامي بمحكمة الأقصر الابتدائية لـ«الوطن»، إنّ العقوبة المتوقعة هي السجن من 7 إلى 10 أعوام حال تحريز السلاح المستخدم، لافتًا إلى أنّ العقوبة تختلف بالزيادة أو النقصان على حسب نوعية السلاح الناري، وبناء أيضًا على أقوال الشهود في المحضر، مضيفا أنّه في حال عدم تحريز السلاح الناري المستخدم وتنازل أهل الضحية تكون العقوبة 5 سنوات.