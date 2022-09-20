مصرع طفل وإصابة آخر بطلق ناري في حفل زفاف بالبحيرة.. «الفرح بقى مأتم»

لقي طفل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ، فيما أصيب طفل آخر بطلقات خرطوش في حفل زفاف بقرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، والمصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار بمصرع طفل وإصابة آخر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ وإصابة آخر بطلق خرطوش في ذات الفرح بقرية كفر مساعد، وتحرر المحضر اللازم.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع الطفل «محمد تامر محروس سعيد»، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام.

فيما أصيب «أحمد عادل عبده جادالله»، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

العقوبة المتوقعة في القانون

من جانبه قال محمد ماجد الفقي، محامي بالجنايات، إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب في موت شخص بالخطأ، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث وجب المسائلة القانونية عن حمل سلاح غير مرخص ترتب عليه قتل خطأ.