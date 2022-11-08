«الإسكندرية» تسترد 170 فدانا من أملاك الدولة وتنفذ 692 قرار إزالة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه خلال حملات إزالة التعديات «الموجة 20» بمراحلها الثلاث، جرى التركيز على الحفاظ على المسطحات الزراعية وإزالة أي تعديات عليها في المهد، حيث تم تنفيذ 692 قرار لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية و استرداد 170 فدانا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة التعديات عليها لحماية المسطحات الخضراء و ضمان عدم عودة التعديات.

عدم السماح للمعتدين بالعودة مرة أخرى

وكلف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة/ بالاستمرار في تنفيذ حملات لإزالة أي تعد على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي، التي تم تنفيذ الإزلالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

تنفيذ حملات الإزالة في الإسكندرية

وأشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، إلى أنه خلال تنفيذ حملات الإزالة تم التركيز على إزالة كافة التعديات على الأراضي والمسطحات الزراعية، على مستوى أحياء الإسكندرية، ففي المرحلة الأولى من الموجة 20 تم تنفيذ 191 قرار لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وفي المرحلة الثانية تم تنفيذ 343 قرارا، وفي المرحلة الثالثة بلغت عدد القرارات 158.