«سكوتر» كهربائي يفوز بالمركز الأول في المشروعات الخضراء بـCOP27

وضع اللواء أحمد محمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي بمحافظة الجيزة، أثناء اجتماعه مع رؤساء الأحياء والمراكز والإدارات التنفيذية لتصميم مشروع ذكي يواكب طبيعة المنطقة المحيطة، أهدافًا متعددة صديقة للبيئة تواكب توجه الدولة في التحول للمشروعات الخضراء الذكية، وتم تطوير «رابيت موبيليتي» واستخدامه بتوسع في منطقة الدقي لخدمة المواطنين.

مشروع صديق للبيئة

فكرة المشروع لها العديد من المزايا، وضحها اللواء أحمد عبدالفتاح، في حديثه لـ«الوطن»، أولها أن المشروع صديق للبيئة يعمل بالكهرباء، ويحقق عائدًا اقتصاديًا للمدينة، فضلاً عن حل مشكلات عدة تواجه المواطنين لها علاقة بالوقت والكثافات المرورية في بعض الأحيان، وأخيرًا يحقق المشروع صفة الاستدامة البيئية، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب.

يعمل مشروع «رابيت موبيليتي» ويعني تنقلات الأرنب أي التنقلات السريعة والسهلة، من خلال «سكوتر كهربائي» ومن خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، يستخدمه المواطن من خلال محفظته الإلكترونية، عند الطلب، ويتحرك بسهولة في الطرق دون أي معوقات، لمسافات تصل لـ9 كيلومترات.

ويوضح «عبدالفتاح»: «بعد ما توصل من مشوارك ممكن تربطه في أي شجرة أو عمود ويريحك من أزمة ركن العربيات».

المشروع يعمل إلكترونيا

يعمل «الرابت» إلكترونياً دون تدخل أي عنصر بشري، وتكلفته جنيه واحد للدقيقة الواحدة، ويمكن استخدامه بشكل يومي في الرحلات اليومية أو إيجاره لمدة أسبوع: «المشروع مراقب طوال الـ24 ساعة بتقنيات جديدة»، كما يؤكد «عبدالفتاح».

حصل مشروع «رابيت موبيليتي» على المركز الأول في المشروعات الخضراء المشاركة في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، فئة المشروعات المحلية الصغيرة، إذ «المشروع استوفى 100% من نقاط التقييم للمشروعات الخضراء».

وأكد عبدالفتاح، أنه يوجد في حي الدقي 200 «رابت»، سعر الواحد 10 آلاف جنيه، وهو يواكب الطبيعة السكانية للحي، مضيفا: «الناس هنا في المنطقة دي يعرفوا يستخدموا التكنولوجيا كويس جداً عشان كدا المشروع ناجح».