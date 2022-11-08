السيسي: سعيد بمشاركة رئيس وزراء النرويج تدشين أولى مراحل مشروع الهيدروجين الأخضر

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بمشاركة رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، في تدشين المرحلة الأولى من المشروع الأول لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على هامش القمة العالمية للمناخ COP27.

دور النرويج في مواجهة تغير المناخ

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر المناخ COP 27: «أُشيد بالدور القيادي للنرويج في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع آثاره، والذي يتضح في التزامها السياسي على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولي وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر».

وتابع الرئيس: «لعل خير دليل على ذلك هو اجتماعنا اليوم لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يمثل فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد مواجهة تغير المناخ».